La scuola in Campania inizierà il 24 settembre (Di domenica 5 luglio 2020) L’annuncio dell’assessore regionale all’Istruzione, Politiche sociali e giovanili Lucia Fortini: “Non c’era altra possibilità”. La scuola in Campania iniziera’ il 24 settembre. Una scelta anticipata da tempo dall’assessore regionale all’Istruzione, Politiche sociali e giovanili Lucia Fortini, ma fatta dopo il tavolo con i sindacati e le associazioni di genitori. “Una decisione – dice l’assessore – presa con rabbia ed amarezza ma non c’era altra possibilita’. Aprire il 14, come ha suggerito la ministra, e poi chiudere per la preparazione dei seggi elettorali in vista del voto del 20 e 21 settembre, avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non piu’ di tre giorni, considerato che in tutti gli istituti l’inizio delle lezioni e’ sempre scaglionato tra le diverse ... Leggi su 2anews

infoitinterno : Primo giorno di scuola del nuovo anno, in Campania slitta al 24 settembre - infoitinterno : In Campania scuola inizierà il 24 settembre. Arriva la conferma, attesa la delibera - positanonews : Scuola. In Campania si torna tra i banchi il 24 settembre tra le #news - ObiettivoN : In Campania la scuola riaprirà il 24 settembre - - ViviCampania : Quando inizia la scuola? In Campania la prima campanella suonerà il 24 settembre - -

Ultime Notizie dalla rete : scuola Campania Primo giorno di scuola del nuovo anno, in Campania slitta al 24 settembre La Tecnica della Scuola Primo giorno di scuola del nuovo anno, in Campania slitta al 24 settembre

Le Regioni continuano a deliberare date d’inizio del nuovo anno scolastico non coincidenti rispetto a quelle accordate dagli stessi governatori con il ministero dell’Istruzione appena pochi giorni fa ...

Scuola: «Ritorno in classe il 24 settembre. Decisione presa con tanta amarezza»

Suonerà il 24 settembre la campanella che inaugura il nuovo anno scolastico in Campania. E’ quanto stabilito ieri al termine del tavolo con i sindacati e le associazioni dei genitori. «Una decisione p ...

Le Regioni continuano a deliberare date d’inizio del nuovo anno scolastico non coincidenti rispetto a quelle accordate dagli stessi governatori con il ministero dell’Istruzione appena pochi giorni fa ...Suonerà il 24 settembre la campanella che inaugura il nuovo anno scolastico in Campania. E’ quanto stabilito ieri al termine del tavolo con i sindacati e le associazioni dei genitori. «Una decisione p ...