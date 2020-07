La Russia può aiutare l’India a superare l’impasse himalayana (Di domenica 5 luglio 2020) Le tensioni con Cina e Pakistan hanno spinto l’India a correre ai ripari. Il ministero della Difesa indiano ha infatti annunciato l’acquisto di 33 velivoli militari russi, 21 Mig-29 e 12 Su-30 MKI ed il potenziamento di altri 59 per una spesa complessiva di quasi due miliardi e mezzo di dollari. Le fonti ufficiali hanno … La Russia può aiutare l’India a superare l’impasse himalayana InsideOver. Leggi su it.insideover

