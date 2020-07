La Roma ritrova Zaniolo e non solo: la lista dei convocati di Fonseca per la trasferta di Napoli (Di domenica 5 luglio 2020) Nella sfida del San Paolo contro il Napoli, in programma questa sera alle ore 21.45, la Roma riabbraccia Nicolò Zaniolo. Dopo sei mesi di assenza, il gioiello classe '99 è infatti tornato tra i convocati del tecnico Paulo Fonseca, che ha deciso di trascrivere anche il nome del talento giallorosso nella lista dei giocatori che oggi viaggeranno in treno verso il capoluogo campano per sfidare gli azzurri di Gennaro Gattuso e cercare di mettere fine al periodo nero, arricchito dalle fresche... Leggi su 90min

RobMaida : Roma, gioca Pau Lopez. Dopo 4 mesi Fonseca ritrova al San Paolo il portiere titolare. #NapoliRoma - 100x100Napoli : Vi presentiamo #DiBello arbitro di #Napoli #Roma - ilnapolionline : [Grafico] - Napoli/Roma, due cambi in difesa, ritorno di Callejon. Fonseca ritrova Pellegrini e Veretout -… - AzzurrissimoTwi : ???? NAPOLI-ROMA. Le ultime dai ritiri: Gattuso col dubbio Mertens-Milik, Fonseca ritrova Veretout - - RomaTalkRadio : La #Roma ritrova #Schick e #Olsen, almeno sul sito #ASRoma #RassegnaStampa -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ritrova La Roma ritrova Gattuso dopo il no a Baldissoni e Totti di un anno fa Giallorossi.net La Roma ritrova Zaniolo e non solo: la lista dei convocati di Fonseca per la trasferta di Napoli

Nella sfida del San Paolo contro il Napoli, in programma questa sera alle ore 21.45, la Roma riabbraccia Nicolò Zaniolo. Dopo sei mesi di assenza, il gioiello classe '99 è infatti tornato tra i convoc ...

Serie A su Sky e Dazn, in campo sette match: orario e probabili formazioni

La Serie A su Sky e Dazn infiamma la 30a giornata con in campo sette partite, dopo i due anticipi di ieri. Sarà una domenica tutta da seguire quella che riguarda la 30a giornata di Serie A su Sky e Da ...

Nella sfida del San Paolo contro il Napoli, in programma questa sera alle ore 21.45, la Roma riabbraccia Nicolò Zaniolo. Dopo sei mesi di assenza, il gioiello classe '99 è infatti tornato tra i convoc ...La Serie A su Sky e Dazn infiamma la 30a giornata con in campo sette partite, dopo i due anticipi di ieri. Sarà una domenica tutta da seguire quella che riguarda la 30a giornata di Serie A su Sky e Da ...