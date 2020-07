La rivolta delle ex: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia1 (Di domenica 5 luglio 2020) La rivolta delle ex: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia1 Questa sera, domenica 5 luglio, in prima serata su Italia 1 va in onda La rivolta delle ex, film del 2009 per la regia di Mark Waters. La pellicola, che vede come portagonisti Matthew McConaughey e Jennifer Garner, è una libera rilettura, in chiave moderna, del Canto di Natale di Charles Dickens. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming. trama Connor Mead è un celebre fotografo con la fama, meritata, di dongiovanni. Non solo approfitta di continuo del suo enorme successo con le donne, ma vive da eterno adolescente e vede cone una follia il matrimonio imminente di suo fratello Paul. Ma proprio quando crede di essere riuscito a dissuaderlo, nella notte gli appaiono i fantasmi delle sue ex, che ... Leggi su tpi

zazoomblog : La rivolta delle ex: cast trama e curiosità della commedia romantica del 2009 - #rivolta #delle #trama #curiosità - zjcarus : questa sera c’è la rivolta delle ex, ADORO - ControDeliap : @ottogattotto C’erano anche al Famila di Ostuni. Rivolta delle casalinghe, tornati i guanti da colorazione a casa! ?????? - itsmrsnobody : @Albertocapuan @to4sterbath Guarda, la 'battaglia' non era rivolta di certo alle battute del Droghiere (che persona… - giuliogaia : @SardoneSilvia Sino a che non ci sarà una rivolta popolare e i politici italiani che permettono l’entrata illegale… -