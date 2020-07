La regina Elisabetta trema: un altro addio alla famiglia reale? - (Di domenica 5 luglio 2020) Novella Toloni Dopo aver dovuto rinunciare al suo royal wedding ora Beatrice sarebbe pronta ad abbandonare la famiglia reale per cominciare una nuova vita in Italia Elisabetta II lo sapeva, lasciar andare Harry e Meghan avrebbe creato un pericoloso precedente per la corona. Una via d'uscita ai doveri reali che oggi anche la principessa Beatrice sembra pronta a voler imboccare. Secondo i tabloid britannici, infatti, la figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, sarebbe pronta ad abbandonare la famiglia reale e i suoi doveri per trasferirsi in Italia insieme al suo promesso sposo, Edoardo Mapelli Mozzi. Tra le nipoti della regina Elisabetta II, Beatrice di York è senza dubbio la più sfortunata. Vittima mediatica dello scandalo che ha travolto il padre, il principe Andrea invischiato nel caso Epstein, Beatrice avrebbe dovuto sposare l'immobiliarista italiano ... Leggi su ilgiornale

Elisabetta II lo sapeva, lasciar andare Harry e Meghan avrebbe creato un pericoloso precedente per la corona. Una via d'uscita ai doveri reali che oggi anche la principessa Beatrice sembra pronta a vo ...

Meghan Markle e il principe Harry hanno chiuso ufficialmente SussexRoyal

Come parte del loro accordo con la regina Elisabetta, Harry e Meghan non avrebbero potuto utilizzare la parola royal per nuove associazioni di beneficenza dopo la dipartita dalla famiglia reale. Quind ...

