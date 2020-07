La peste nera spaventa il mondo (Di domenica 5 luglio 2020) La peste nera torna a spaventare il mondo intero. Cresce l’apprensione all’interno della comunità internazionale per quanto accaduto in Mongolia, dove sono stati riscontrati due casi e un’intera regione è stata messa in quarantena. La zona rossa, il luogo sul quale sono subito piombati i riflettori dei media, è Khovd, una regione occidentale situata al … La peste nera spaventa il mondo InsideOver. Leggi su it.insideover

