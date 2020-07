“La mia malattia”. Federico Fashion Style lo confessa con la voce strozzata: viene fuori tutto il suo dolore (Di domenica 5 luglio 2020) Federico Fashion Style, solo oggi tutta la verità su quella patologia che ha segnato la sua vita. Il famoso hairstylist non ha risparmiato alcun dettaglio su quella sofferenza e ha confessato tutto durante un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Chi. Ha persino fatto ricorso all’inseminazione artificiale, pur di diventare padre della sua Sophie Maelle. Le sue parole fanno riflettere. “Sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?”. L’incipit fa comprendere da subito quanto la sofferenza abbia segnato la vita di Federico e quella ... Leggi su caffeinamagazine

