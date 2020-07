La Messa del vescovo dalla Cappella Savina «La nostra preghiera per le vittime del Covid» (Di domenica 5 luglio 2020) Dai 2.085 metri della Cappella Savina sulla Presolana il vescovo ha celebrato domenica mattina 5 luglio la Messa in ricordo di tutti i defunti della nostra terra. Leggi su ecodibergamo

