«La laurea a Nizza Da fine dicembre non vedo la famiglia» (Di domenica 5 luglio 2020) Decidere di lasciare i propri affetti e la propria terra natale per trasferirsi in un altro Paese e inseguire i propri sogni non è mai facile. Figuriamoci a 16 anni. Roberto Tiraboschi, oggi 22 anni, di Bergamo, però ce l’ha fatta. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : laurea Nizza Virtual Tour de France 2020 su Zwift: diretta streaming e calendario tappe DropNews.it