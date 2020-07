La guardia del supermercato ripara dalla pioggia il cane legato fuori: ecco cosa è accaduto in poche ore (Di domenica 5 luglio 2020) La foto ha fatto il giro della rete. E stavolta è un bene, perché si tratta di una bella foto. L’addetto alla sicurezza di un supermercato di Glascow ha deciso di riparare con l’ombrello un cane legato fuori, sotto la pioggia battente, mentre il padrone stava facendo acquisti. E, come riporta l’Independent, Mel Gracie, una tatuatrice 28enne, ha fotografato la scena. Dopo aver scattato, ha postato la foto su Twitter: “L’agente di Morrison tiene all’asciutto questo bravo ragazzo”, ha scritto. In poche ore il tweet ha raggiunto i 13 mila retweet e i 100 mila cuori. E alla fine l’identità della guardia che in molti hanno ringraziato per aver regalato loro un sorriso (“quello che fanno le persone quando non sanno di essere viste rende conto di chi sono veramente”, si legge in un commento) è spuntata ... Leggi su ilfattoquotidiano

FedericoDinca : Innalzamento indice del contagio in Veneto è preoccupate. Il #Covid19 non è ancora stato sconfitto e occorre contin… - riccardo_fra : La Guardia di Finanza ha effettuato il più grande sequestro mondiale di anfetamine, un durissimo colpo nei confront… - fanpage : A #Salerno il sequestro più grande al mondo di amfetamine: blitz della Guardia di Finanza #1luglio - FQMagazineit : La guardia del supermercato ripara dalla pioggia il cane legato fuori: ecco cosa è accaduto in poche ore - Noovyis : (La guardia del supermercato ripara dalla pioggia il cane legato fuori: ecco cosa è accaduto in poche ore) - -

Ultime Notizie dalla rete : guardia del La guardia del supermercato ripara dalla pioggia il cane legato fuori: ecco cosa è accaduto in poche ore Il Fatto Quotidiano Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio della pandemia, almeno 241.184 hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 34.833 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Secondo gli ultimi dati el ...

La guardia del supermercato ripara dalla pioggia il cane legato fuori: ecco cosa è accaduto in poche ore

La foto ha fatto il giro della rete. E stavolta è un bene, perché si tratta di una bella foto. L’addetto alla sicurezza di un supermercato di Glascow ha deciso di riparare con l’ombrello un cane legat ...

In Italia, dall’inizio della pandemia, almeno 241.184 hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 34.833 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Secondo gli ultimi dati el ...La foto ha fatto il giro della rete. E stavolta è un bene, perché si tratta di una bella foto. L’addetto alla sicurezza di un supermercato di Glascow ha deciso di riparare con l’ombrello un cane legat ...