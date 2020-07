La foto dell’uomo che fa il saluto romani davanti al banchetto di FdI a Parma (Di domenica 5 luglio 2020) La raccolta firme e il saluto romano. Ieri, in tutta Italia, i vari partiti di centrodestra hanno organizzato in molte piazze dei banchetti per la raccolta firme per chiedere le dimissioni di Giuseppe Conte, del governo e il ritorno alle elezioni anticipate. A Parma, però, è accaduto qualcosa di grave che è stato immortalato e diffuso sui social. Si vede, infatti, una fotografia di un cittadino che si è recato nella centralissima piazza Mazzini, per firmare la petizione, distinguendosi dagli altri per un gesto: un saluto romano al banchetto di FdI. LEGGI ANCHE > La storia del consigliere FdI Gabrio Vaccarin in divisa da SS, il partito: «Prenderemo provvedimenti» La fotografia è stata diffusa da alcuni quotidiani e anche dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti che da sempre porta avanti le sue battaglie antifasciste nella sua ... Leggi su giornalettismo

