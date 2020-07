La famiglia romena a Roma, i salumifici nel Mantovano: preoccupano i nuovi focolai (Di domenica 5 luglio 2020) Gabriele Laganà Timori per l’aumento di focolai di coronavirus in Italia. Gli ultimi casi sono stati registrati nel Mantovano, con 68 lavoratori di macelli e salumifici contagiati, e a Roma Che l’incubo coronavirus non fosse svanito era noto a tutti. Covid, infatti, continua a circolare in Italia anche se non ha causato il disastro in termini di vite umane registrato tra marzo ed aprile. Negli ultimi giorni nel nostro Paese si sono registrati nuovi focolai con un trend dei contagi in crescita. Oltre a Lombardia e Veneto, Regioni pesantemente colpite dall’emergenza sanitaria, ora sotto attenta osservazione ci sono anche Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Senza dimenticare la Campania, con il comune di Mondragone dove si sono registrati 73 casi positivi e circa 700 abitanti, in prevalenza braccianti bulgari, sono stati messi in quarantena. Ma altri ... Leggi su ilgiornale

Risiede nella popolosa frazione di Valle Martella a Zagarolo, una famiglia di quattro persone di origine romena risultata positiva al Covid-19 e legata al cluster del Casilino dove un bambino di 5 ann ...

Non sembra esserci pace per la filiera alimentare della provincia di Mantova, dove nella giornata del 4 luglio è emerso il quinto focolaio di coronavirus all’interno di uno dei tanti salumifici della ...

