La dieta Sirt di Adele per perdere peso mangiando quello che amiamo (Di domenica 5 luglio 2020) La dieta Sirt sta diventando sempre più nota, soprattutto dopo che la cantante Adele si è mostrata con ben 30 chili in meno nel giro di un anno proprio grazie a questo tipo di dieta. La Sirt permette di dimagrire ma anche di assumere alimenti a cui difficilmente siamo pronti a rinunciare. Questi alimenti sono definiti cibi Sirt. Ma in che cosa consiste essenzialmente questa particolare dieta seguita anche da Adele? Questo regime viene definito pure come la dieta del gene magro che significa che i geni della magrezza non vengono sviluppati solo con il movimento o con il digiuno ma anche con gli alimenti. La dieta Sirt di Adele: mangiare, mantenere il buon umore e dimagrire tantissimo Partiamo innanzitutto dai cibi Sirt. Gli alimenti che fanno parte di questa dieta sono, tra gli altri: il sedano, il radicchio, l’olio evo, le noci, il prezzemolo, il ... Leggi su ultimenotizieflash

giovannivolpeit : Sul BlogRecensioni - vogue_italia : Dietro la trasformazione di Adele ci sarebbe proprio questa dieta capace di attivare i 'geni della magrezza'… - iSim86 : @ugotruffelli Eh va beh. Neanche le gioie della dieta Sirt. ?? - A_Ginger : Sto leggendo le recensioni della dieta Sirt, fatta di beveroni verdi. L'aggettivo che si ripete di più è DISGUSTOSO. Mi hanno convinto. -

