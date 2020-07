La Dea mette nel mirino il terzo posto, Samp e Fiorentina respirano. Squillo improvviso del Brescia (Di domenica 5 luglio 2020) L'Atalanta non si ferma più e con la vittoria di misura sul campo del Cagliari si porta ad appena un punto dal terzo posto, attualmente occupato dall'Inter (sconfitto dal Bologna a San Siro nell'anticipo domenicale). Nelle altre gare delle 19:30 di domenica 5 luglio, match validi per la 30ª giornata di Serie A, da segnalare il passo falso dell'Hellas Verona bloccato al Rigamonti dal Brescia (vittorioso per 2-0). Vittoria esterna per la Fiorentina contro il Parma (2-1, tutti i gol realizzati su... Leggi su 90min

L'Atalanta non si ferma più e con la vittoria di misura sul campo del Cagliari si porta ad appena un punto dal terzo posto, attualmente occupato dall'Inter (sconfitto dal Bologna a San Siro nell'antic ...

Cagliari orgoglioso, ma in 10

L'Atalanta delle meraviglie espugna Cagliari meritatamente, ma è comunque da applausi la prova d'orgoglio dei rossoblù. Sotto di un gol e un uomo dopo 27 minuti, non soccombono sotto i colpi della Dea ...

