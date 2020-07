La Croazia va alle elezioni il 5 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) La Croazia va alle elezioni il 5 luglio nonostante il coronavirus. Il partito uscente di centro destra potrebbe non farcela a riconfermarsi nonostante il parse abbia registrato delle buone performance economiche negli ultimi anni. La sinistra si presenta con una coalizione che si chiama restart. La Croazia va alle elezioni il 5 luglio, nonostante il coronavirus. Circa tre milioni e ottocentomila persone sono chiamate a rieleggere il Parlamento di Zagabria. Il premier uscente Andrej (...) - Tribuna Libera / Croazia , elezioni, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

vaticannews_it : #5luglio Oggi circa 3,8 milioni di croati saranno chiamati alle urne per rinnovare i membri del parlamento, che a l… - MarcoSiragusa : Elezioni #Croazia: alle 16:30 affluenza al 34%. Nel 2016 alla stessa ora aveva votato il 37,68%. #Croatia electio… - giov_vale : RT @radio3mondo: Dal passato belga al futuro croato: lunedì 6 luglio alle 11 @ROBZIK racconta le elezioni in Croazia e il Belgio che fa i… - PIETROTAXI1 : RT @Rvaticanaitalia: Urne aperte da questa mattina per le elezioni legislative in #croazia . Circa 3,8 milioni di persone chiamate a rinnov… - Rvaticanaitalia : Urne aperte da questa mattina per le elezioni legislative in #croazia . Circa 3,8 milioni di persone chiamate a rin… -