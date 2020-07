‘La Casa Fuerte’, Ivan Gonzalez ufficializza la relazione con Oriana Marzoli, poi svela tutti i dettagli super hot dei loro amplessi sotto la doccia! (Video) (Di domenica 5 luglio 2020) Ivan Gonzalez sta continuando la sua avventura nel reality show spagnolo La Casa fuerte giocando in coppia con la modella Oriana Marzoli. Nel corso del programma, l’ex tronista si era lentamente avvicinato alla Marzoli fino a vivere una notte di passione nascosti sotto le coperte. Ivan ha quindi voluto ufficializzare la relazione con Oriana dichiarando apertamente il suo amore con delle dolci parole: Non entro nella tua vita per farti soffrire, ma entro per farti felice. Dimentica tutto quello che hai passato ed inizia una vita con me! Quando dico che ti amo lo dico davvero, con il cuore in mano. Vuoi essere la mia ragazza? Oriana ha prontamente risposto in modo affermativo alla domanda del ragazzo e per festeggiare i due si sono recati in doccia per vivere una travolgente passione sessuale. In seguito, la Marzoli ha svelato dei dettagli riguardanti la loro ... Leggi su isaechia

