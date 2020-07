La Balivo presenta Ermes, un nuovo membro della famiglia: i follower si sciolgono per la tenerezza (Di domenica 5 luglio 2020) Caterina Balivo presenta Ermes, il membro nuovo della sua famiglia sul proprio profilo Instagram. nuovo arrivo in casa di Caterina Balivo, con la conduttrice televisiva che lo annuncia a tutti i suoi followes su Instagra. L’ex volto Rai e della trasmissione ‘Vieni da Me’ è entusiasta e realizza un post con tanto di foto allegata: … L'articolo La Balivo presenta Ermes, un nuovo membro della famiglia: i follower si sciolgono per la tenerezza NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Balivo presenta La Balivo presenta Ermes, un nuovo membro della famiglia: i follower si sciolgono per la tenerezza NewNotizie Elisabetta Canalis due panorami mozzafiato in una sola FOTO - che lato B

LEGGI ANCHE —–> Caterina Balivo vestaglia e in bagno, la gamba esce ma non si accorge Foto. Sardegna, terra dei vip: presente la Canalis con un fisico da 100 e… Leggi ...

Elisa Isoardi e Caterina Balivo: i retroscena sul taglio dei programmi

Nonostante le polemiche sembra proprio che il programma della Balivo “Vieni da me” e quello della Isoardi “La prova del cuoco” siano finiti. Discussioni e polemiche a non finire e le parole delle due ...

LEGGI ANCHE —–> Caterina Balivo vestaglia e in bagno, la gamba esce ma non si accorge Foto. Sardegna, terra dei vip: presente la Canalis con un fisico da 100 e… Leggi ...Nonostante le polemiche sembra proprio che il programma della Balivo “Vieni da me” e quello della Isoardi “La prova del cuoco” siano finiti. Discussioni e polemiche a non finire e le parole delle due ...