Klopp e le favorite per la Champions | “Emozionante vedere Bayern Monaco e Manchester City

La Champions League vedrà la sua fase finale inedita ad agosto. Final Eight decisa dalla Uefa per concludere il torneo. I campioni in carica del Liverpool sono stati eliminati e allora a Jurgen Klopp non rimane che fare un pronostico su chi potrebbe contendersi il titolo in questa stagione. L'allenatore Reds, come riporta Goal, ha parlato di quelle che sono le due favorite secondo lui.Klopp: "Bayern Monaco e Manchester City favorite"caption id="attachment 985857" align="alignnone" width="458" Manchester City (getty images)/caption"Per me, i due favoriti principali rimasti nel torneo sono il Bayern Monaco e il Manchester City", ha commentato Klopp senza alcuna esitazione. "Sarebbe una partita emozionante la finale con queste due squadre. Quest'anno si è verificato qualcosa di mai visto, una situazione mai affrontata prima ma comunque abbiamo visto che stagione ...

