Klopp: «Champions League? Le favorite sono Manchester City e Bayern Monaco» (Di domenica 5 luglio 2020) Jurgen Klopp ha indicato quali squadre sono favorite per la vittoria finale in Champions League: le sue parole Ad agosto riprenderà la Champions League in un formato del tutto nuovo a causa del Coronavirus. La massima competizione europea non vedrà la partecipazione in carica del Liverpool, eliminati a marzo dall’Atletico Madrid. Jurgen Klopp ha indicato le due squadre favorite per la vittoria finale, queste le sue parole. «Per me, i due favoriti principali rimasti nel torneo sono il Bayern Monaco e il Manchester City”, ha commentato Klopp senza alcuna esitazione. “Sarebbe una partita emozionante la finale con queste due squadre. Quest’anno si è verificato qualcosa di mai visto, una situazione mai affrontata prima ma comunque abbiamo visto che stagione impressionante abbia fatto il Bayern in Germania prima e dopo la pausa. Dopo che ... Leggi su calcionews24

Ad agosto riprenderà la Champions League in un formato del tutto nuovo a causa del Coronavirus. La massima competizione europea non vedrà la partecipazione in carica del Liverpool, eliminati a marzo d ...

Liverpool, storia di una attesa lunga 30 anni (con due Champions...)

Jürgen Klopp aveva 23 anni, giocava da difensore nel Rot-Weiss Frankfurt pronto a fare il grande salto al Magonza, serie B tedesca. James Milner aveva cinque anni, capitan Henderson sarebbe nato a giu ...

