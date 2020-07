Keiko Agena interpretava Lane, la migliore amica di Rory nella serie “Una mamma per amica”, oggi ha 47 anni (FOTO) (Di domenica 5 luglio 2020) Lane, la migliore amica di Rory nella serie “Una mamma per amica”, alias Keiko Agena, cosa fa oggi? Scopriamolo insieme Uno dei personaggi più amati della fiction “Una mamma per amica” era Lane, la migliore amica di Rory, interpretata da Keiko Agena. Che ne è stato della bella mora? Oggi Keiko ha 47 anni e all’epoca era una delle attrici più famose e amate dai telespettatori. La fiction era ambientata nella cittadina immaginaria di Stars Hollow, in cui vivevano appunto Lane Kim e Rory. Il suo personaggio raccontava le difficoltà di far capire ad una famiglia religiosa la sua anima rock. A Lane piacevano i ragazzi, la pizza, il make up, la batteria e il rock. Per mamma Kim tutto ciò era impensabile e Lane lottava per farsi capire dai suoi genitori. Ancora oggi la Agena continua a fare l’attrice e recita diversi ruoli ... Leggi su kontrokultura

