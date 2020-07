Kate Middleton star di Wimbledon in un film. Meghan resta indietro (Di domenica 5 luglio 2020) Meghan Markle è sicuramente una star ma non è l’unica attrice della famiglia reale: anche Kate Middleton è in un film! Ecco perché… L’occasione per la duchessa di Cambridge è il torneo di Wimbledon, anzi la mancanza del torneo di Wimbledon, di cui Kate è da sempre grandissima fan oltre che patrona, una carica che … L'articolo Kate Middleton star di Wimbledon in un film. Meghan resta indietro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Kate Middleton, la difficile decisione per il figlio George: «È molto preoccupata» - infoitcultura : Kate Middleton, la difficile decisione sull’educazione di George - infoitcultura : Kate Middleton svela perché George è arrabbiato col fratellino Louis - infoitcultura : Kate Middleton, la decisione per il figlio George: «È molto preoccupata» - __Towanda : Kate Middleton mi è sempre stata sulle balle. Però ora vederla chiaramente depressa, mi fa pensare: Bella donna, fo… -