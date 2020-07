Kanye West si candida contro Trump. Ma il rapper nero fece infuriare gli antirazzisti (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug – Un rapper candidato presidente degli Stati Uniti d’America. E chi l’avrebbe mai detto? Di sicuro, in pochi avrebbe scommesso su un rapper in particolare: Kanye West. Il 43enne musicista e produttore discografico afroamericano ha invece stupito tutti, lanciandosi nella corsa alla presidenza Usa con un messaggio pubblicato su Twitter. “Ora – ha scritto il marito di Kim Kardashian – dobbiamo realizzare la promessa dell’America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Corro per la presidenza degli Stati Uniti“. Trovata pubblicitaria oppure West andrà sul serio fino in fondo tentando un’improbabile scalata alla Casa Bianca? Dal sostegno a Trump ai Black lives matter Sia come sia, la star più pagata nel 2020 (secondo Forbes), non è la prima volta che annuncia un ... Leggi su ilprimatonazionale

