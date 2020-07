Kanye West si candida alle elezioni Usa. Su Twitter: "Questo 2020 è davvero Black Mirror" (Di domenica 5 luglio 2020) L'annuncio su Twitter. E arriva anche il sostegno di Elon Musk Kanye West ha annunciato su Twitter che si presenterà come candidato alle presidenziali Usa 2020, dopo aver appoggiato l'attuale presidente e candidato alla rielezione, Donald Trump. "Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza … Leggi su it.mashable

