Kanye West si candida alla Casa Bianca: a novembre sfiderà Trump (Di domenica 5 luglio 2020) Kanye West Presidente degli Stati Uniti d’America e Kim Kardashian first lady: tutto questo potrebbe diventare realtà ed il film Idiocracy (che vi stra-consiglio di vedere, è in streaming pure su YouTube) lo aveva previsto. Quando nel 2016 in diretta agli MTV Video Music Awards annunciò che nel 2020 si sarebbe candidato come Presidente degli Stati Uniti d’America nessuno gli credette ma ora – a distanza di quattro anni – lo ha fatto davvero. Il rapper concorrerà alla Casa Bianca da indipendente e col pieno supporto dei miliardari Kardashian e dell’imprenditore Elon Musk, patron della Casa automobilistica Tesla. “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”. Kanye West per la Casa ... Leggi su bitchyf

SkyTG24 : Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali - repubblica : Presidenziali Usa 2020: Kanye West annuncia candidatura. Col 'pieno sostegno' da Elon Musk [aggiornamento delle 09:… - MediasetTgcom24 : Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia: 'Mi candido alle presidenziali' #usa2020 - vogliotrichechi : RT @il_miriz: Gli sceneggiatori di 2020 che decidono di mettere totalmente a caso la candidatura di Kanye West alla presidenza americana ht… - jorgemxstdie : RT @xdiordepp: 'Nonna ma veramente nel 2020 Kanye West diventò presidente degli stati uniti?' 'Si mio caro. Ma é una lunga storia e bisogn… -