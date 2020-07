Kanye West: “Mi candido per le presidenziali 2020” (Di domenica 5 luglio 2020) Il rapper Kanye West ha annunciato ieri la propria intenzione di candidarsi a presidente degli Stati Uniti per le elezioni del 2020 e ha già il sostegno di Elon Musk. Il rapper Kanye West ha annunciato ieri la propria intenzione di candidarsi a presidente degli Stati Uniti. Il 4 luglio, giorno della festa dell'indipendenza americana, West ha scritto il seguente testo su Twitter: "Dobbiamo ora realizzare la promessa dell'America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Mi candido come presidente degli Stati Uniti! #2020Vision" Tra coloro che lo sostengono c'è Elon Musk, che ha risposto con entusiasmo al tweet del cantante. Non è la prima volta che West parla di ambizioni politiche: già nel 2015 aveva dichiarato di volersi candidare quest'anno, ma all'epoca non fu ... Leggi su movieplayer

