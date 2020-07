Kanye West, l’annuncio bomba: “Mi candido alle presidenziali” (Di domenica 5 luglio 2020) Il rapper e produttore Kanye West ha dichiarato di puntare alla Casa Bianca. L’annuncio è arrivato via Twitter: Kim Kardashian nuova first lady? Il rapper e prodottuttore statunitense Kanye West, marito di Kim Kardashian, ha annunciato su Twitter di volersi candidare alle prossime presidenziali americane. Questo l’annuncio ufficiale, arrivato dopo anni di voci su una possibile candidatura: “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sto concorrendo per la presidenza degli Stati Uniti“.. L’indirizzo politico Già nel 2018, Kenye si era schierato a favore del presidente Donald Trump, condividendo un bizzarro post su Twitter. Poi, dopo essersi recato in visita alla Casa Bianca, aveva spiazzato tutti con un discorso sulla sua condizione di bipolare. ... Leggi su zon

repubblica : Presidenziali Usa 2020: Kanye West annuncia candidatura. Col 'pieno sostegno' da Elon Musk [aggiornamento delle 09:… - SkyTG24 : Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali - Agenzia_Italia : #KanyeWest ha annunciato la sua candidatura a presidente degli Usa. Ha già incassato il 'pieno sostegno' del fondat… - gvnnvlfsenswift : ...ma in che senso kanye west candidato come presidente degli usa...raga ma dove cazzo stiamo finendo - GHerondaale : RT @secretlovesongf: Se Kanye West si candida può farlo anche Beyoncè -