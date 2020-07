Juventus Torino, è polemica! Gazzetta dello Sport: “C’è rigore su Belotti” (Di domenica 5 luglio 2020) Juventus Torino – Quello di ieri è stato un derby particolare. Primo derby senza pubblico, alle 17.15 di pomeriggio, condito da una goleada bianconera con tanto di gol su punizione per Ronaldo e record di presenze in Serie A per Gigi Buffon. Insomma, un Derby della Mole da ricordare. Ma nelle ultime ore, si continua a parlare soprattutto di episodi a favore dei bianconeri. Continua la polemica, aizzata in particolar modo dalla valutazione della Gazzetta dello Sport, che parla di mancato rigore su Belotti. Juventus Torino, rigore su Belotti? Il contatto in area bianconera tra Cuadrado e Belotti sta creando diverse polemiche. La moviola della ‘Gazzetta dello Sport’ considera il pestone del colombiano ai danni degli attaccanti possibile di essere sanzionato. Ecco quello che scrive la rosea: “Al 72’ Belotti in area salta per agganciare un ... Leggi su juvedipendenza

