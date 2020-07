Juventus in pressing su Milik. Ma il Napoli può fare lo sgambetto (Di domenica 5 luglio 2020) Torna a infuocarsi l'asse Torino-Napoli. La Juventus ci riprova a distanza di quattro anni. Nel 2016 i bianconeri bussarono alla porta del club di Aurelio De Laurentiis e per 94 milioni si assicurarono le prestazioni di Gonzalo Higuain. Stavolta la Vecchia Signora ci riprova con Arkadiusz Milik, attaccante in uscita dalla società azzurra. Il costo del cartellino è di 50 milioni. Una cifra che non convince pienamente la società campione d'Italia in carica.MERCATOIl Napoli, però, sembra aver deciso di non aspettare solamente la proposta della Juventus. Del resto Milik ha anche un discreto mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere di Mezzogiorno, il bomber polacco piacerebbe anche ad Atletico Madrid e Tottenham. Dunque gli azzurri sono intenzionati ad ascoltare anche le offerte dei Colchoneros e degli Spurs, prima di decidere. La Juve dovrà ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus in pressing su Milik. Ma il Napoli può fare lo sgambetto - - andrelapegna : RT @andrelapegna: - Giro palla ?? - Cuadrado ?? - Dribbling ??? - Pressing ??? (molto orgoglioso di questa emoji) - I loro quinti ?? https://… - M86Miryam : RT @andrelapegna: - Giro palla ?? - Cuadrado ?? - Dribbling ??? - Pressing ??? (molto orgoglioso di questa emoji) - I loro quinti ?? https://… - AterAlbus_it : RT @andrelapegna: - Giro palla ?? - Cuadrado ?? - Dribbling ??? - Pressing ??? (molto orgoglioso di questa emoji) - I loro quinti ?? https://… - andrelapegna : - Giro palla ?? - Cuadrado ?? - Dribbling ??? - Pressing ??? (molto orgoglioso di questa emoji) - I loro quinti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pressing Si allontana il rinnovo di Calafiori, la Juve in pressing Siamo la Roma Lazio, Simone Inzaghi: “Una sconfitta che pesa per la classifica, ma non molliamo nulla”

Un ko che fa male quello della Lazio in casa contro il Milan. Per come è maturato nel risultato (3-0 per i rossoneri) e nel gioco, con una squadra che ha patito enormemente l'assenza di Ciro Immobile ...

Calciomercato, Milik alla Juventus | C’è la conferma

Continua ad essere caldo il nome di Milik come rinforzo per l’attacco della Juventus: la rivelazione dell’intermediario di mercato. Prosegue il cammino deciso della Juventus verso il nono scudetto con ...

Un ko che fa male quello della Lazio in casa contro il Milan. Per come è maturato nel risultato (3-0 per i rossoneri) e nel gioco, con una squadra che ha patito enormemente l'assenza di Ciro Immobile ...Continua ad essere caldo il nome di Milik come rinforzo per l’attacco della Juventus: la rivelazione dell’intermediario di mercato. Prosegue il cammino deciso della Juventus verso il nono scudetto con ...