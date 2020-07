Juventus, c’è il botto da 40 milioni: l’acquisto di Paratici (Di domenica 5 luglio 2020) La Juventus vince in campo e anche fuori sul mercato. La Vecchia Signora continua a macinare risultati positivi anche in ottica di possibili trattative. Infatti Fabio Paratici si sarebbe mosso per chiudere un altro affare di mercato per la prossima stagione. Si tratta di un colpo da almeno 40 milioni di euro.Juventus: Paratici punta Guendouzicaption id="attachment 791027" align="alignnone" width="398" Guendouzi (getty images9/captionCome detto, la Juventus macina risultati non solo in campo. Dopo la vittoria del Derby contro il Torino, la Vecchia Signora su muove anche sul fronte calciomercato. Fabio Paratici punta grandi obiettivi già noti da tempo, ma si muove anche su nomi nuovi. A sorpresa, ecco l'affare da almeno 40 milioni che porta al Matteo Guendouzi dell'Arsenal. Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c’è il centrocampista dei Gunners che ... Leggi su itasportpress

