Justice League, nella Snyder Cut ci sarà anche Green Lantern? (Di domenica 5 luglio 2020) nella Snyder Cut di Justice League, potremmo forse vedere il debutto di Green Lantern nel DCEU: ecco la risposta di Zack Snyder ad una domanda sui social. Justice League e lo Snyder Cut sono ormai oggetti quotidiani di anticipazioni e rumor, spesso e volentieri a opera dello stesso Zack Snyder. L'ultimo di questi? Il debutto di Green Lantern nel film. È dal 2011, precisamente dal minuto dopo esser usciti dal cinema dopo il film con Ryan Reynolds (si fa per dire, ma neanche troppo) che i fan DC attendono di vedere sul grande schermo una nuova versione di Lanterna Verde, e molti di questi speravano che ciò sarebbe accaduto nel film corale del 2017, Justice League. Come ben sappiamo, non è andata così, ma con l'avvento del ... Leggi su movieplayer

