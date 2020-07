John Romero dice la sua sui battle royale: "Niente di nuovo, solo un deathmatch con regole diverse" (Di domenica 5 luglio 2020) A distanza di pochissimi anni dal suo debutto, possiamo affermare senza problemi che il genere videoludico battle royale è diventato uno dei più famosi a livello mondiale.Una popolarità nata come nicchia da una storica mod di Arma 2, trasformata in giochi di discreta qualità come The Culling e H1Z1: King of the Kill, per infine esplodere come una bomba atomica con super-hit del calibro di PlayerUnknown's battleground e, ovviamente, Fortnite.Nonostante la popolarità e la fama a livello mondiale che accompagna alcuni titoli di questo genere, uno dei pionieri dell'industria videoludica non reputa le battle royale così uniche e assolute. Questo qualcuno non è altri che John Romero, il co-creatore di Doom e una delle personalità più rispettate nel mondo dei videogiochi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

