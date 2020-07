Jennifer Lopez, le altre star e il 4 luglio da casa: «Andate a votare» (Di domenica 5 luglio 2020) In un’America sempre più nell’incubo coronavirus anche il 4 luglio è stato «blindato». Se di solito «l’Indipendance Day» si festeggia in spiaggia, tutti insieme, quest’anno l’invito delle autorità sanitarie è stato «evitate le gite, le feste, gli assembramenti per i fuochi d’artificio». Leggi su vanityfair

tastoposponi : RT @milanolabbrate: e pensavamo, Jennifer Lopez per prima, che il problema fosse il Millennium Bug - Yearning_Julia : RT @milanolabbrate: e pensavamo, Jennifer Lopez per prima, che il problema fosse il Millennium Bug - milanolabbrate : e pensavamo, Jennifer Lopez per prima, che il problema fosse il Millennium Bug - boxticker : RT @zazoomblog: Jennifer Lopez scatena i follower su Instagram: video da perdere la testa! - #Jennifer #Lopez #scatena #follower https://… - zazoomblog : Jennifer Lopez scatena i follower su Instagram: video da perdere la testa! - #Jennifer #Lopez #scatena #follower -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez, le altre star e il 4 luglio da casa: «Andate a votare» Vanity Fair.it Jennifer Lopez, le altre star e il 4 luglio da casa: «Andate a votare»

In piena emergenza coronavirus anche le star non hanno invaso le spiagge per festeggiare l'Indipendence Day. Da casa hanno mandato messaggi di rinascita: «Usiamo le nostre voci per combattere le discr ...

Mascherine, la tendenza per l'estate 2020 tra le coppie di celeb è averle matchy matchy

La nuova, inaspettata, tendenza dell’estate 2020 lanciata dalle celeb? Le mascherine di coppia: super matchy, super trendy. Un’idea davvero geniale questa per mostrare al mondo quanto due persone si a ...

In piena emergenza coronavirus anche le star non hanno invaso le spiagge per festeggiare l'Indipendence Day. Da casa hanno mandato messaggi di rinascita: «Usiamo le nostre voci per combattere le discr ...La nuova, inaspettata, tendenza dell’estate 2020 lanciata dalle celeb? Le mascherine di coppia: super matchy, super trendy. Un’idea davvero geniale questa per mostrare al mondo quanto due persone si a ...