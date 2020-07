Jasmine Carrisi spicca il volo senza Albano, il successo arriva subito (Di domenica 5 luglio 2020) L’amata figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine, star di Instagram e cantante, ottiene un primo grande traguardo: spicca il volo senza il papà Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)Continua a far parlare di sé, sorprendere e stupire tutti i suoi tantissimi fan e follower la figlia di Albano Carrisi e della showgirl pugliese Loredana Lecciso, la splendida Jasmine: già star di Instagram, arriva il primo grande traguardo da cantante che farà felice tutta la famiglia. Dopo aver conquistato il numeroso e folto pubblico di Instagram con uno scatto davvero particolare in cui sembra essere ‘finita’ in rete, ecco che arriva una grande soddisfazione per Jasmine. Dopo aver iniziato, infatti, a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, in seguito al suo esordio nella musica con il brano ... Leggi su chenews

