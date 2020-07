Isabella Ferrari: tre ruoli di madre per la sua rinascita artisica (Di domenica 5 luglio 2020) Distratta, apprensiva o complice: negli ultimi anni, Isabella Ferrari ha dato vita a personaggi di madre molto diversi tra loro. In quale interpretazione l’avete preferita? Isabella Ferrari: tre madri in una. E’ disponibile in streaming dallo scorso 1 Luglio, “Sotto il sole di Riccione” esordio dietro la macchina da presa dei videomaker Younuts Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, che devono la loro fama soprattutto a una serie di videoclip girati per i maggiori artisti italiani (Marracash, Marco Mengoni, TheGiornalisti, Jovanotti e Achille Lauro, per dirne alcuni). Tra i protagonisti della commedia, che ricalca le atmosfere del film del 1983 “Sapore di Mare” c’è anche Isabella Ferrari, che presta i panni ad Irene, l’apprensiva madre di Vincenzo (Lorenzo Zurzolo), un ragazzo cieco che sulla riviera romagnola vivrà ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Isabella Ferrari Isabella Ferrari e l’erotismo virtuale: «A volte vedersi davvero significa perdere l’illusione della distanza» Corriere della Sera LO SCRIGNO - "Sotto il sole di Riccione", un inno spensierato alla gioventù

NAPOLI - Una leggera brezza, la spiaggia, la salsedine sulla pelle, le risate, i primi batticuori, i primi baci, i primi amori. Un gruppo di amici si ritrova "sotto il sole di Riccione", sulle note de ...

Sotto il sole di Riccione recensione: tra clichè e luoghi comuni la storia non decolla

La trama del film è molto semplice. Un gruppo di ragazzi si ritrova da anni a Riccione, per le vacanze estive e ogni anno qualcuno si unisce all’allegra combriccola. In questa stagione è la volta del ...

