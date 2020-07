Irene Capuano senza veli coperta solo da fiorellini: «Ma scherziamo? Che spettacolo» (Di domenica 5 luglio 2020) 506 post, 672mila follower e 342 profili seguiti: queste le cifre che caratterizzano il profilo Instagram di Irene Capuano, ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’, oggi affermata influencer. La giovane di origini romane, che era approdata al dating show di Canale 5 per ‘rubare’ il cuore di Luigi Mastroianni, messo sul trono da Maria De Filippi dopo la cocente delusione di Sara Affi Fella, ha pubblicato qualche ora fa un nuovo ritratto strepitoso, che rende giustizia alle sue curve stratosferiche. A rendere ancora più maliziosa la foto l’invitante ‘vedo non vedo’: la fantasia galoppa e corre veloce… Inutile dirlo: i fan del volto noto di U&D si sono scatenati. leggi anche l’articolo —> Justine Mattera piegata in avanti mostra il lato B: «Che primo piano, fosse stato in attività Tinto ... Leggi su urbanpost

