“Io e Te” Pierluigi Diaco intervista Vladimir Luxuria: “Ma siete dei pazzi?” (Di domenica 5 luglio 2020) Il presentatore Pierluigi Diaco ha intervistato, nel suo programma “Io e Te” in onda su Rai 1, l’ amica di sempre Vladimir Luxuria. Il conduttore del programma Pierluigi Diaco ha intervistato nel suo programma “Io e Te”, Vladimir Luxuria, che ha raccontato tutto: dall’infanzia al suo impegno come attivista per i diritti della comunità Lgbt, … L'articolo “Io e Te” Pierluigi Diaco intervista Vladimir Luxuria: “Ma siete dei pazzi?” Curiosauro. Leggi su curiosauro

Linwithgod_ : @_felisiahale IO TE LO DISSI - hoanikariv : io... te la sei presa la tachipirina a mamma ??? - Directionerinfi : @Sekhmet_ Io te l’ho detto, saremmo ottime amiche ?? - aletheiadobrev : sei il motivo per cui non sono ancora andata off io te lo dico - FerrettiV : @matteosalvinimi Matteo io te vojo bene, ma nn me poi cade in basso come la azzolina, 'che quanta gente' nn se po senti???? -