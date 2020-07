Inter, Marotta: "Emerson? Nessuna trattativa, ma stiamo facendo valutazioni. Lautaro? Non vendiamo i migliori" (Di domenica 5 luglio 2020) Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Inter-Bologna, Intervistato da DAZN, l'amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha parlato di mercato. Riportate da calciomercato.com, ecco le parole del dirigente sull'obiettivo Emerson Palmieri: “Dobbiamo convivere tra la parte agonistica e quella di mercato. Non posso che rispondere che non c’è alcun contatto, non abbiamo avviato trattative, ma stiamo facendo valutazioni e le valutazioni saranno anche consuntive al termine di questa... Leggi su 90min

