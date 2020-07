Inter-Bologna, Handanovic bestemmia in campo: squalifica in vista? (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Problemi in vista per l’Inter, che potrebbe dover fare a meno di Samir Handanovic in vista del prossimo impegno sul campo dell’Hellas Verona. Il portiere sloveno, nel match contro il Bologna, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2019/2020, ha infatti pronunciato un’espressione blasfema che non è sfuggita alle telecamere e ai microfoni, i quali hanno catturato le parole dell’estremo difensore dei nerazzurri. In alto il VIDEO del momento incriminato. Leggi su sportface

