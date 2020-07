Insonnia, diretta prima puntata dalle 23.55 su TvBlog (Di domenica 5 luglio 2020) Da stasera, alle 23.55, va in onda il nuovo programma di Rai3 Insonnia, presentato da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli. Si tratta di una trasmissione incentrata su questo problema molto comune - pare ne soffra un italiano su cinque - non solo dal punto di vista medico, ma anche e principalmente da quello sociale e culturale, tra approfondimento e leggerezza. TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging.In ognuna delle quattro puntate del programma, che va in onda in uno studio disseminato di pecore, ci sarà un invitato famoso che soffre di Insonnia : si inizia con Nancy Brilli, poi Leo Gassman, Giuliana De Sio e Max Tortora, oltre al professor Giuseppe Plazzi, presidente dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno, ospite fisso di ogni appuntamento.Insonnia, diretta prima puntata dalle 23.55 su TvBlog ... Leggi su blogo

Covid-19: a qualcuno può causare insonnia

Dormire regolarmente in modo sufficiente è molto importante per la salute fisica e mentale. La privazione del sonno può ridurre le difese immunitarie e aumentare l'infiammazione nel corpo, rendendoci ...

