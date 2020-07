Infortunio Barella: risentimento muscolare per il centrocampista (Di domenica 5 luglio 2020) Infortunio Barella: risentimento muscolare per il centrocampista dell’Inter che domani effettuerà gli esami strumentali Tegola dell’ultimo munto per Antonio Conte che ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella per la sfida contro il Bologna. Come spiega un tweet ufficiale dell’Inter, il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare. «Nicolò Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa di un risentimento muscolare. Nella giornata di domani sosterrà degli esami clinici e strumentali». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Tegola dell’ultimo munto per Antonio Conte che ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella per la sfida contro il Bologna. Come spiega un tweet ufficiale dell’Inter, il centrocampista ha accusato un risenti ...

