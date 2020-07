Infortunio Amrabat: affaticamento muscolare per il centrocampista, out contro il Brescia (Di domenica 5 luglio 2020) Infortunio Amrabat: affaticamento muscolare per il centrocampista che non sarà disponibile contro il Brescia Tegola dell’ultimo minuto per Ivan Juric. Sofyan Amrabat non sarà a disposizione per il match contro il Brescia. Il centrocampista gialloblù ha accusato un affaticamento muscolare che l’ha tolto dalla lista dei convocati per il match di stasera. Amrabat si aggiunge così alla lista formata da Ajdapong, Dawidowicz, Salcedo, Eysseric, Udogie e Danzi oltre allo squalificato Pessina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Lazio non abbandona il sogno Scudetto e resta aggrappata alla Juventus. I biancocelesti vincono a fatica sul campo di un Torino chiamato a guardarsi le spalle, lasciando invariato il distacco di 4 ...

Roma, 3 luglio 2020 – Tutto pronto per la 30° giornata di Serie A. Gli infortuni e le squalifiche iniziano ad accumularsi più o meno per tutte le squadre, perciò per gli allenatori diventa sempre più ...

