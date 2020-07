Incidente Alex Zanardi, la promessa del figlio Niccolò: “quando tornerai ci aspetta una grande serata” [FOTO] (Di domenica 5 luglio 2020) Niccolò Zanardi torna a incitare papà Alex, impegnato nella sua delicata battaglia per la propria vita, iniziata lo scorso 19 giugno dopo il terribile Incidente avvenuto vicino Siena. Il figlio del campione paralimpico ha dedicato un post social al proprio genitore, dopo quelli dei giorni scorsi che hanno ricevuto numerosi commenti e like. Niccolò questa volta ha pubblicato alcune foto insieme alla fidanzata Martina, ringraziata insieme alle altre persone che in questo periodo difficile gli sono rimaste vicine. Queste le parole del figlio di Alex: “Papà, questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un’altra. Un ringraziamento speciale a coloro che mi stanno accanto in questi giorni difficili, in particolare a Martina Lopez, grazie di cuore“. L'articolo Incidente Alex Zanardi, la promessa del figlio Niccolò: ... Leggi su sportfair

