Nel dramma, un caso fortunato. Il caso ha infatti voluto che – poco dopo che il 19 giugno sulla provinciale 146 si verificasse il drammatico Incidente che ha visto coinvolto Alex Zanardi – si trovasse a passare nello stesso punto dell'impatto tra l'handbike del campione e il tir anche un medico. Si tratta di Luigi … L'articolo Incidente Alex Zanardi, il medico legale racconta le parole della moglie: "Non ci lasciare. Supereremo anche questa"

Nonriescoacont1 : @Open_gol Con il primo incidente abbiamo scoperto una moglie meravigliosa, con un carattere di ferro; con il second… - DBDeiman : Gag della mascherina a parte, Alex Peroni oggi è tornato in gara dopo quel pauroso incidente a Monza dell'anno scor… - LoreMcQ95 : RT @svkrhub: Peroni in P3 Dopo essere stato costretto a vendere le sue cose, tra cui il casco dell'incidente a Monza, per pagarsi la stagi… - svkrhub : Peroni in P3 Dopo essere stato costretto a vendere le sue cose, tra cui il casco dell'incidente a Monza, per pagar… - SenzaBarcode : L’incidente accorso ad Alex Zanardi il 19 giugno ha commosso e scosso tantissimi Italiani e stranieri, amanti dello… -