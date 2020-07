Inchiesta a San Marino, archiviate le posizioni del deputato macroniano Sandro Gozi e della presidente della Banca centrale Tomasetti (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Tribunale di San Marino ha archiviato il procedimento penale a carico di Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei nei governi Renzi e Gentiloni e ora eurodeputato di En Marche, e Catia Tomasetti, presidente della Banca centrale di San Marino in relazione a presunte consulenze fantasma. “Sono soddisfatto dell’archiviazione – ha commentato all’AdnKronos Gozi – Sono sempre stato molto tranquillo riguardo al mio operato. Resta purtroppo il danno di un polverone mediatico fondato su fatti inesistenti”. Da parte sua la Banca centrale di San Marino sottolinea che “dopo due anni di scrupolose indagini il Commissario della Legge ha ritenuto che non emergesse alcuna condotta rilevante a suo carico”. Anche la Banca si sofferma su quella che definisce “gogna mediatica”. Tomasetti tra le altre cose auspica che San Marino ... Leggi su ilfattoquotidiano

