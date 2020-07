Incendi Sardegna: caldo e vento, 21 roghi scoppiati nell’Isola (Di domenica 5 luglio 2020) Sono 21 gli Incendi scoppiati complessivamente oggi nell’isola, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale. Il primo vasto Incendio è divampato in agro di Villanovafranca, località “Ruinali sa figu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Barumini coadiuvata dal personale eliportato, 1 squadra Forestas di Isili, 1 squadra di Vigili del fuoco. L’Incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari e mezzo ettari di pascolo nudo. In agro del comune di Baunei, localita’ “C. Pisanu”, successivamente è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal ... Leggi su meteoweb.eu

