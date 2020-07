"In questo periodo storico...". Prego? De Martino lo ha detto davvero: Belen-Marcuzzi, frase da mani nei capelli (Di domenica 5 luglio 2020) Alessia Marcuzzi scomoda Woody Allen. Per mettere a tacere un gossip tremendo su un presunto flirt con Stefano De Martino pubblica un post in cui dice: A proposito di niente. Il riferimento sembrerebbe chiarissimo. Dagospia con un pettegolezzo bomba ha parlato di una storia segreta tra Stefano e Alessia Marcuzzi, nata ai tempi de L'isola dei famosi. Ma l'ex ballerino di Amici ha smentito. E c'è odore di bruciato: sembrerebbe intenzionato a ricorrere per vie legali contro tutti questi pettegolezzi che starebbero turbando la sua estate. Lontano da Belen Rodriguez. Che, però, si trova a Napoli per il compleanno di Gian Maria Antinolfi, noto imprenditore che da qualche tempo è entrato nella sua vita. Forse. Ma De Martino, a colpi di Instagram Stories, appesantito da tutta la vicenda continua a mettere le cose in chiaro: “Qualcuno ha scritto che ho avuto una ... Leggi su liberoquotidiano

sole24ore : 'Il problema è come questo utilizzo dello #smartworking si è inserito sulla realtà consolidata. I livelli di produt… - matteosalvinimi : Buona colazione e buon sabato, Amici. Oggi scoop de “La Verità” in edicola, inchiesta di Bergamo, le parole della c… - GassmanGassmann : Ho avuto la fortuna di vivere la quarantena e questo periodo fino ad oggi in Toscana. 120 giorni senza MAI stancarm… - cirowazowski : RT @ribster_: @cirowazowski nemmeno l’hanno avuto e si sono iscritti ai social nel recente periodo di sensibilizzazione su questo genere di… - cosimosimone2 : RT @Anna_1897: C’era un solo modo per fermare il #DeLigt in questo periodo di forma stratosferica C’era un solo modo per fermare il #Dyb… -

Ultime Notizie dalla rete : questo periodo Barbieri: "Viviamo Sant'Antonino pensando a questo periodo e al futuro" Piacenza24 Guido e Valter sul barcé, a remi da Pavia a Chioggia

Pavia, 5 luglio 2020 - In questi giorni d’estate c’è chi carica l’auto per partire per le vacanze e chi il barcè. Guido Corsato, presidente della Battellieri Colombo e il socio Valter Bergamaschi sono ...

“Dillo che sono figo”, “A me piacciono le donne, e poi sei alto ca**o…”: il botta e risposta tra Ramazzotti e Pago

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

Pavia, 5 luglio 2020 - In questi giorni d’estate c’è chi carica l’auto per partire per le vacanze e chi il barcè. Guido Corsato, presidente della Battellieri Colombo e il socio Valter Bergamaschi sono ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...