In Austria domina Bottas, ma Leclerc si conferma la stella del futuro. Vettel solo 10° (Di domenica 5 luglio 2020) Succede di tutto, su un Red Bull Ring infuocato che segna la ripartenza della Formula 1 in Austria. domina Waltteri Bottas, che manda un messaggio chiaro alla scuderia, senza mai perdere la prima posizione dall’inizio alla fine. Prova pazzesca per Charles Leclerc che parte sesto ma nel finale supera Norris e Perez e conquista il secondo posto, con Hamilton che taglia il traguardo secondo ma paga 5 secondi di penalità per aver causato un contatto con Albon e chiude quarto. L’inglese della McLaren dunque conquista la terza posizione per due decimi, il primo della sua carriera. Nessun colpo di scena al via, con la Mercedes gira velocissima all’inizio ed Hamilton che al 10° giro passa Albon nel primo atto di un duello serrato e si porta in terza posizione. Poco dopo, la gara perde uno dei suoi protagonisti: Max Verstappen, che per un problema elettrico è ... Leggi su ilnapolista

