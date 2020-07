Immobile Juventus, offerta monstre di Paratici: arriva la riposta di Lotito (Di domenica 5 luglio 2020) Immobile Juventus – Nuovi nomi importanti si impongono nel mercato bianconero. Non ci sono dubbi sul fatto che nel prossimo calciomercato Juventus i bianconeri andranno a caccia di un nuovo centravanti. Anche se c’è da capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain, il club punta ad una stella in attacco, un centravanti di spessore che possa essere determinante in Italia e in Europa. Immobile Juventus, prima offerta bianconera In queste settimane il nome più accostato ai bianconeri per la prossima stagione è stato quello del polacco Milik, che potrebbe lasciare il Napoli in estate, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2021. Ma nelle ultime ore è spuntata fuori anche un’altra grande alternativa. L’alternativa sarebbe proprio un ex bianconero: Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

Sentenza2020 : @Anna_1897 Non lo sai che le ammonizioni preventive esistono solo per favorire la Juventus?? Vedasi IMMOBILE E CAIC… - Des862 : Un #Milan autorevole batte una #Lazio incerottata, senza Immobile e Caicedo, lanciando la #Juventus a +7. Equilibri… - 5Dan05 : @GFI65 Abbiamo avuto rigore a favore , un gol annullato a Lazio , 2min recupero con 5 cambi , non c’erano immobile… - Adriano_Elliot : RT @FusatoRiccardo: de ligt e dybala diffidati e ammoniti salteranno Milan-Juventus. Stasera Lazio senza Immobile e Caicedo squalificati. H… - Daniele0256 : La Lazio consegna lo scudetto alla Juventus. Squadra spaccata in 2 sul campo, l'assenza di Immobile che riempiva l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile Juventus Morabito: "Milik alla Juve o all'Atletico, escludo il Tottenham. Immobile? Ci hanno provato..." Tutto Napoli Juventus, fuga scudetto per Sarri | Milan, è la vittoria di Boban e Maldini

Non c’era Immobile, non c’era Caicedo, entrambi assenti per squalifica, il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto reinventarsi il reparto d’attacco, ma tutto ciò non ha portato a niente di buono. La Lazio è ...

Serie A: Lazio Milan 0-3, Juventus a +7 sui biancocelesti

Il Milan batte la Lazio 3-0 all'Olimpico in un anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A. La vittoria del Milan all'Olimpico sulla Lazio proietta la Juventus a +7 sui biancocelesti a otto ...

Non c’era Immobile, non c’era Caicedo, entrambi assenti per squalifica, il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto reinventarsi il reparto d’attacco, ma tutto ciò non ha portato a niente di buono. La Lazio è ...Il Milan batte la Lazio 3-0 all'Olimpico in un anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A. La vittoria del Milan all'Olimpico sulla Lazio proietta la Juventus a +7 sui biancocelesti a otto ...