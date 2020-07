Il Regno Unito riapre (quasi) tutto: ma chi pensa che la gente uscirà a fare shopping si sbaglia (Di domenica 5 luglio 2020) Weekend di festa questo nel Regno Unito, si riapre quasi tutto, a parte palestre e piscine, ma dai pub ai grandi magazzini la vita torna ad essere normale, è però dal parrucchiere che la gente è subito corsa. Già alle 8 di sabato fuori dai parrucchieri c’era la fila dei clienti in attesa di essere ‘rimessi a posto’. Decisamente lo stile di Boris Johnson, i cui capelli durante la quarantena sono apparsi ancora più ribelli e disordinati, non è diventato una moda. Non tutti i negozi hanno riaperto, alcuni sono andati falliti altri, come quelli di arredamento, sono stati svuotati ed i proprietari hanno immagazzinato la merce per paura che venisse rubata ma anche per non pagare più l’affitto. Nei negozi aperti la parola saldo è stampata un po’ ovunque, si svende di tutto ed a prezzi stracciati. Dopo tre ... Leggi su ilfattoquotidiano

