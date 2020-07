Il regalo di Leclerc alla Ferrari: secondo posto con fatica e fortuna (Di domenica 5 luglio 2020) I punti si fanno alla domenica, non al sabato. E’ un’antica massima della Formula 1 e questa volta più che altre è opportuno citarla dopo il clamoroso secondo posto di Charles Leclerc in Austria. I punti si contano e non si pesano e il suo podio a Spielberg ha il sapore dolce di un regalo inaspettat Leggi su ilfoglio

regalo Leclerc Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : regalo Leclerc